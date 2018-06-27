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«АвтоВАЗ» показал эскизы нового флагмана LADA от московских студентов

Сегодня, 06:00

Московский политех принял участие в разработке дизайна нового флагмана марки LADA. Накануне «АвтоВАЗ» показал в интернете результаты трудов студентов столичного вуза. Молодые специалисты полгода трудились над экстерьером транспортного средства.

Разработкой экстерьера флагмана LADA занимались второкурсники Московского политехнического университета. Учащимся предложили создать эскизы отечественной машины недалекого будущего.

«АвтоВАЗ» дал старт новому проекту в феврале текущего года. Отечественные машиностроители решили привлечь к разработке нового флагмана LADA талантливых молодых специалистов. Московским студентам довелось попробовать себя в роли не только дизайнеров, но и маркетологов, благодаря чему их работа оказалась весьма эффективной, и они сформировали четкую концепцию автомобиля. Кроме того, при создании машины студенты учитывали предпочтения и стиль жизни российских водителей.

 

 

 

 

За шесть месяцев студентам удалось проработать не только внешность флагмана LADA, но и его интерьер. С работой учащихся Московского политеха познакомился шеф-дизайнер компании «АвтоВАЗ» Стив Маттин. По словам топ-менеджера, студенты показали любопытные решения для российского бренда. Стоит сказать, что молодые разработчики при создании новой концепции, не забыли про Х-дизайн отечественной марки.

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