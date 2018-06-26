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Группа PSA представила новые коммерческие Peugeot Partner и Citroen Berlingo Van‍

Сегодня, 18:00

Французский альянс PSA Group обновил модельный ряд своих коммерческих машин Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Европейские продажи новинок начнутся осенью текущего года, а поставки новых LCV будут осуществляться в 100 стран.

Новые легкие коммерческие авто Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo построены на архитектуре EMP2, а их производство наладили на заводах в португальском Мангуалде и испанском Виго. Впервые завод в Виго выпустит Opel/Vauxhall Combo.

На данные предприятия специально для запуска производства наняли новых работников. Персонал завода в Виго пополнится на 900 человек, а на производственную площадку в Мангуалде приняли 225 сотрудников.

 

 

Коммерческие автомобили компании PSA Group доступны в разных вариантах длины кузова 4,4 и 4,75 м, с различной грузоподъемностью (650-1000 кг), различным пространством внутри салона (2, 3 и 5 мест) и списком оснащения. Новинки могут быть комфортны и безопасны как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов.

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