«Нерождённый»: В сети показали универсал LADA Samara Cross

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«Лада Самара» хорошо запомнилась отечественному потребителю. Кроме того, с ней знакомы и европейцы, ведь для них модель выпускалась в формате кабриолета. Однако об универсале семейства никто не знал.

Накануне белорусский дизайнер Артем Халько показал в сети «нерождённый» универсал LADA Samara Cross, созданный по образу автомобилей линейки ВАЗ-2108/2109. Данное транспортное средство никогда не существовало, и является лишь плодом фантазии энтузиаста, решившего показать свое видение «сарая» знаменитой линейки.

Семейство LADA Samara состояло из хэтчбеков 2108 и 2109, седана 21099, а также мелкосерийных кабриолетов, экспортировавшихся в Европу. В формате универсала выпускалась «десятка».

Белорусский дизайнер тщательно проработал свой виртуальный прототип универсала LADA Samara Cross. «Нерожденный» автомобиль получил внешность, во многом напоминающую хэтчбек 2109, но примечателен характерной для «сараев» задней частью кузова. «Вседорожности» машине придали увеличенный клиренс и пластиковый обвес.