Под Омском монах вошел в медитацию после загадочного ДТП

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На трассе Омск-Муромцево произошел необычный дорожный инцидент, который еще долго будут обсуждать местные жители. Невзирая на то, что в аварии пострадали люди, ее участники вызвали много вопросов у общественности.

Накануне в группе «Инцидент Омск» в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация, посвященная ДТП. На фото, прикрепленных к записи, можно увидеть, что монах вошел в медитацию после загадочного ДТП. На снимках показана иномарка с новосибирскими номерами, слетевшая в кювет с трассы, и снесшая сосну.

По словам пользователей интернета, в инциденте никто не погиб, но три девушки пострадали, получили шок, и у одной из них выявлен перелом ноги. Если внимательнее присмотреться к фотографиям, то в кадре можно увидеть странного мужчину, похожего на буддистского монаха. Общественность полагает, что его застали во время медитации после ДТП, и таким образом он борется со стрессом после аварии.

Абсурдности кадрам прибавляет то, что «омский монах» безмятежно сидит возле раненных в ДТП девушек, словно ничего не случилось. На снимке можно заметить, что одна из пострадавших, с кровью на голове, держится за плечо.

На фотографиях пользователи интернета также обратили внимание на человека в белом халате и резиновых сапогах, а также мужчину в камуфляже. Один из пользователей интернета отметил, что чем больше он всматривается в снимки с места ДТП под Омском, тем больше у него возникает вопросов, не имеющих ответов. Другие комментаторы поддержали его.