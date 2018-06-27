Новый купеобразный седан Geely SL дебютировал в Китае

Сегодня, 04:00

Китайские машиностроители представили в КНР купеобразный седан Geely SL. Автомобиль должен в модельной линейке производителя стать между GL и Borui. Последний известен российскому потребителю как Emgrand GT.

В мае китайцы показали официальные изображения седана Geely SL. Теперь производитель провел «живую» презентацию транспортного средства в КНР. На внутреннем рынке автомобиль будет предлагаться под названием Binrui, а SL предназначено для экспорта.

Внешне седан Geely SL несколько похож на Emgrand GT. Автомобиль получил габариты 4680х1785х1460 мм при колесной базе размером в 2670 мм. Шасси для транспортного средства разрабатывали специалисты непосредственно компании Geely.

В модельной линейке Geely новый SL станет между седанами GL и Borui. При этом новинка окажется меньше первой модели. Какие моторы получит SL, производитель не рассказывает, но ранее подробности силовой линейки автомобиля были раскрыты в базе китайского Минпрома. Ожидается, что мащина получит агрегаты 1.0 отдачей 136 л.с. и 1.4 тягой 133 л.с.

Китайцам новый Geely SL предложат в третьем квартале нынешнего года. География модели расширится, но 1-2 года. Ценник автомобиля пока не озвучивается.