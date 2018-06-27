Эксперты: Российским автомобилистам в среднем 36 лет

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Согласно информации, распространенной на просторах сети экспертами из «АВТОСТАТ», средний возраст российских автомобилистов достигает 36 лет. Для того, чтобы установить данный факт аналитики произвели обработку опросов, проводимых на протяжении в 2015- 2018 годов. В результате обработки 163 000 анкет опрошенных был получен перечень марок машин по среднему возрасту их хозяев.

Хотя средний возраст отечественных автолюбителей составил 36 лет, в зависимости от марки указанный результат может быть другим. Наиболее "молодежными" брендами выступают Infiniti и BMW, авто которыми владеют 33-летние граждане. Возраст владельцев автомобилей Honda, Mazda и Subaru составляет 34 года. На авто от Toyota, LADA и Audi перемещаются россияне в возрасте 35 лет.

Самыми «старыми» являются собственники машин SsangYong и Great Wall (41 год). На Fiat и Jeep катаются владельцы машин 40 лет, а хозяева авто от Renault, Suzuki, Land Rover, Chery и Lifan имеют возраст в 39 лет.