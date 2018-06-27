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У кроссовера Geely Atlas появится «клон» под брендом Proton

Сегодня, 05:00

У китайского кроссовера Geely Atlas (продается в КНР как Boyue) появился малазийский двойник бренда Proton. Автомобиль готовится к официальному дебюту, но уже сейчас есть подробности новинки.

В 2017 году бренд Proton, являющийся крупнейшим автопроизводителем в Малайзии, на 49,9% перешел к китайскому автогиганту Geely. Также компания приобрела 51% акций британской марки Lotus. Автомобили последней уже в составе Geely, должны появиться в продаже не ранее 2020 года, а вот машины от Proton выйдут на рынок гораздо раньше.

Недавно в интернете появились фотографии предсерийной версии кроссовера Proton. Они были сделаны во время презентации транспортного средства премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду. Можно без труда заметить, что машина является перелицованной вариацией паркетника Geely Atlas.

Новинка от Proton получила отличающуюся от Geely Atlas 2018 радиаторную решетку. Какой она стала внутри, неизвестно, но и об экстерьере машины рассуждать преждевременно, ведь она представлена в предсерийном виде. Также нет данных о том, под каким названием паркетник выйдет на рынок.

 

 

Местные СМИ утверждают, что кроссовер Proton получит бензиновую «четверку» 1.8 мощностью 184 л.с. и 285 Нм. Мотор сочетается с 6-МКПП и АКПП, а также передним или полным приводом. Продажи кроссовера Proton в Малайзии начнутся осенью нынешнего года. Сначала будут продаваться машины китайской сборки, но позже модель локализуют.

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