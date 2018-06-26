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Составлен ТОП-5 признаков, когда не следует покупать подержанный автомобиль

Сегодня, 22:00

Приобретение подержанного автомобиля очень подобно игре в лотерею, и никто не застрахован от покупки совершенно негодной машины. Эксперты составили ТОП-5 признаков, когда не следует покупать подержанный автомобиль и тратить деньги на диагностику в будущем.

Прежде всего стоит отметить ненормальный цвет выхлопных газов. Если из трубы идет белый, черный или сизый дым, то такое авто лучше не брать. В таких случае автомобиль все равно придется подвергать ремонту, и стоить это будет недешево.

Второй признак заключается в идеальной чистоте моторного отсека. Даже при самой плотной изоляции подкапотного пространства попадание дорожной пыли неизбежно, а при этом всегда можно увидеть протечки жидкостей. Если же моторный отсек «вылизан» до блеска, то продавец хочет скрыть протечки.

Третий признак - это отсутствие сколов, царапин и потертостей на кузове. Их не избежать никак, а вот если на автомобиле царапин нет, то вероятнее всего его покрасили и скорее всего после аварии.

Четвертый признак заключается в том, что стекла фар не помутнели. Если это так, то стекла установили после ремонта. И наконец, пятый признак - это чехлы на сиденьях и перетянутый руль, что кажется весьма подозрительным. По состоянию управляющих органов машины всегда можно вычислить настоящий возраст и пробег авто.

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