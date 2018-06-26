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Chevrolet готовит для рынка кросс-версию минивэна Spin Activ

Сегодня, 15:35

Обновленный Chevrolet Spin Activ выйдет на рынок в июле нынешнего года. Изначально кросс-версия транспортного средства будет предлагаться бразильцам, но позже география модели может быть расширена.

Модель Chevrolet Spin Activ в рамках рестайлинга стала псевдо-кроссовером с пластиковым обвесом, характерным для паркетников. За счет этого автомобиль обрел более солидный и строгий внешний вид.

Салон кросс-версии Chevrolet Spin Activ обновился благодаря новому рулевому колесу. Машину оснастили кондиционером и камерой обзора на корме. Также для автомобиля предусмотрены круиз-контроль, датчики дождя и другие функции.

Моторный отсек кросс-версии Chevrolet Spin Activ занимает мотор 1.8, производительность которого составляет 111 л.с. Агрегат работает как на бензине, так и на этаноле, ведь второе топливо весьма распространено в Бразилии. Двигатель комплектуется 6-АКПП. Разгон до «сотни» у машины занимает 11,3 с.

 

 

На бразильском рынке кросс-версия Chevrolet Spin Activ появится в июле текущего года. Минимальная стоимость транспортного средства составит 16 500 долларов.

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