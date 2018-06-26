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«GM-АвтоВАЗ» с 1 июля повышает цены на все версии Chevrolet Niva

Сегодня, 14:10

Автоэксперты предсказывали, что во второй половине 2018 года автопроизводители снова будут поднимать цены на свои авто. С 1 июля в России подорожают все комплектации внедорожника Chevrolet Niva.

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» сделало заявление, что с 1 июля подорожание ожидает все комплектации внедорожника Chevrolet Niva. Представители бренда уточнили, что поднять цены пришлось из-за внешних факторов.

Поскольку подорожали комплектующие, то поднялась цена и себестоимость автомобилей. В результате производитель был вынужден поднять цены на Chevrolet Niva. С 1 июля базовая комплектация внедорожника в версии L будет доступна по цене от 623 000 рублей, а максимальная LE+ – 780 500 рублей.

 

 

 

В результате модификации Chevrolet Niva L, LC, LE, LE прибавят в цене 15 000 рублей. А версии GL, GLC, LE+, LE+ – 17 000 рублей. Напомним, что в прошлом году в России представили обновленный внедорожник, который оснащен четырехцилиндровым мотором объемом 1.7 литра, который генерирует 80 «лошадей».

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