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Renault частично рассекретил внешность нового кроссовера для РФ

Сегодня, 13:00

Французский автобренд Renault опубликовал первый тизер нового кроссовера для России. Тизерное изображение показывает лишь частичные очертания совершенного новой глобальной модели сегмента С.

Представители марки Renault отметили, что кроссовер станет прорывом в сегменте, поскольку представляет собой инновационные решения для авторынка России. Также сотрудники отметили, что именно российский рынок первым увидит новую глобальную модель автопроизводителя.

Производством нового кроссовера Renault займется предприятие бренда в Москве, которое было признано лучшим для старта производства. Причиной высокой оценки стали стандарты качества и отличные производственные процессы.

 

Официальная презентация инновационного кроссовера Renault состоится в августе в рамках автосалона в Москве. На данный момент информации о техническом оснащении и других характеристиках новинки нет, однако их компания предоставит позднее.

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