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Флагманский кроссовер KIA Telluride впервые заснят почти без камуфляжа

Сегодня, 07:00

Корейцы продолжают разработку большого вседорожника, который станет товарным исполнением шоу-кара KIA Telluride, представленного два года назад. Накануне транспортное средство попалось фотошпионам.

В январе нынешнего года корейцы сообщили, что выпустят серийную версию концепта KIA Telluride. Незадолго после этого появились первые шпионские снимки машины, которая с закамуфлированным кузовом тестировалась на дорогах общего пользования.

Теперь портал Bobaedream показал новые шпионские фотографии флагманского кроссовера KIA. На снимках видно, что автомобиль менее замаскирован, так как осветители машины, как передние, так и задние, не замаскированы. Головная оптика товарного вседорожника поменяла форму, став вертикальной. В целом, до сих пор нет полного представления о том, как будет выглядеть новый флагман от KIA.

Согласно слухам, серийный KIA Telluride построят на новом шасси с поперечным расположением двигателя. В базовом исполнении автомобиль может получить передний привод, а также 7- и 8-местный салон.

Силовую линейку серийного KIA Telluride может представить агрегат V6 3.3 с двойным турбонаддувом. Его мощность составит 370 л.с. Сейчас этим агрегатом комплектуется большой седан K9 (Quoris в России).

 

 

 

Первым рынком для серийного KIA Telluride станут США. Дальнейшая география модели пока не раскрывается. Презентация новинки намечена на конец нынешнего года или начало следующего года.

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