На тестах замечен электрокроссовер Audi E-Tron Quattro со странными зеркалами

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Шпионские фотографии Audi E-Tron Quattro попали в сеть. Снимки были сделаны во время проведения последнего теста нового электромобиля.

Немецкая автокомпания запланировала презентацию нового электрокара на 30 августа 2018 года. На снимках видна странная установка, которая объединила в себе как обычные зеркала, так и камеры заднего вида. Напомним, что устанавливать камеры без зеркал запрещено во всех странах мира. Такое было разрешено сделать всего один раз в Японии в 2016 году.

Перед премьерой электромобиля компания намерена протестировать еще 250 электрокаров. На автомобили установили литий-ионные аккумуляторы, мощность которых составляет 95 киловатт-часов. На полном заряде E-Tron Quattro способен проехать 400 километров. Электрокроссовер может развить мощность в 435-503 лошадиных сил.

Купить новинку в Европе можно будет за 80 тысяч евро, а в США E-Tron Quattro начнут поставлять лишь со следующего года.