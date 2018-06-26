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Мара Багдасарян поблагодарила СМИ за пиар в продаже автомобиля

Сегодня, 12:21

Стритрейсерша пополнять свой фотоблог публикациями, касающимися ее машины. Ранее Мара Багдасарян сообщила в своем Instagram, что продает свой «Мерседес», и попросила СМИ помочь ей в продаже машины. В итоге, пресса не заставила девушку ждать.

Напомним, 25 июня Мара Багдасарян разместила в своем фотоблоге публикацию, в которой сообщила, что продает свое купе Mercedes-Benz S-Class 2015 года. Московская гонщица призвала средства массовой информации помочь ей в продаже машины, и СМИ быстро отреагировали.

26 июня Мара Багдасарян разместила в своем фотоблоге очередную публикацию, в которой поблагодарила СМИ за пиар в продаже автомобиля. Кроме того, девушка пожелала, чтобы средства массовой информации теперь всегда так помогали ей с продажей всех машин.

Купе Mercedes-Benz S-Class 2015 представляет собой высокопроизводительный спорткар, самая «скромная» вариация которого оснащается агрегатом тягой 455 л.с. (версия S500). Мотор комплектуется 9-АКПП 9G Tronic, выдерживающей крутящий момент до 1 000 Нм.

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