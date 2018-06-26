Ростов закупил 75 подозрительно дорогих автобусов

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Муниципальный автопарк Ростова-на-Дону пополнился новым транспортом, поставщиком которого выступила малоизвестная организация из Подмосковья. Машины обошлись предприятию в 855 573 699 рублей.

Транспортным департаментом донской столицы в апреле текущего года был объявлен конкурс, чтобы определить поставщика 75 низкопольных автобусов, комфортных для людей на колясках. В итоге, было выбрано ООО «Грифон» с регистрацией в хуторе Маяковского, Аксайский район. Отметим, что департамент уже не впервые сотрудничает с этой фирмой, и год назад она поставила городу машин на 256 млн рублей.

Когда стало известно о сделке, ростовские журналисты обратили внимание на стоимость 75 автобусов. Они назвали эти машины подозрительно дорогими. Кроме того, их смутило то, ранее считавшаяся весьма скромной фирма «Грифон» теперь стала столь крупным поставщиком, да еще и с такими «дерзкими» ценниками. Скромной компания, вероятно, перестала быть, когда один за другим выиграла в 2017 году электронные аукционы на сумму более чем в миллиард рублей, полученные от ростовского бюджета.

Транспортный департамент Ростова, согласно конкурсной документации, был готов отдать 11,3 млн рублей за каждый автобус. В итоге, город получил 75 экземпляров модели «Нефаз-5299». Примечательно то, что у дилеров «КАМАЗ» этот автобус стоит на 2 млн рублей дешевле.