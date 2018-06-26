Житель Перми надеялся получить автомобиль, заключив фиктивный брак

Сегодня, 23:00

Женщина из Узбекистана предложила жителю Перми заключить фиктивный брак. Взамен на услугу, она пообещала купить ему автомобиль.

Мужчине уж очень хотелось получить автомобиль и он согласился. А узбечка надеялась получить вид на жительство по упрощенной схеме. Однако они оба остались ни с чем. Суд признал этот брак фиктивным. Прокуратура обжаловала брак и направил заявление о признании брака недействительным.

Ранее уже заключилось множество фиктивных браков. Однако суд редко замечает подвох и просто пропускает такие браки.