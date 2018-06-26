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Автоледи всегда вызывали споры, над ними смеялись, про них сочиняли анекдоты. Но очередной случай, связанный с девушкой за рулем, рассмешил жителей Владивостока.

На одной из заправочных станций Владивостока произошел довольно смешной случай. Девушке надоело стоять в очереди к колонке с левой стороны и она решила подъехать к правой, возле которой автомобилей не было.

Но, понятное дело, что шланг не дотянулся до автомобиля. В результате приморцев рассмешил поступок нетерпеливой автоледи на АЗС.

Один из очевидцев заснял данное происшествие на видео. Такое поведение девушки уже активно обсуждают пользователи сети.