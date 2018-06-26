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В Нидерландах музей продал коллекцию из 220 раритетных авто Ford

Сегодня, 11:23

Аукционный дом Bonhams продал огромную старинных автомобилей Ford, которая состоит из 220 машин, выпущенных с начала прошлого столетия. В коллекции можно было увидеть не только легковые авто, но и автобусы, большегрузы коммерческого назначения, экстремальные болиды и пожарный транспорт.

За коллекцию раритетных автомобилей Ford, принадлежащих нидерландскому музею Дена Хартога, удалось выручить 7 200 000 долларов. Наиболее дорогим авто стал бездверный Ford Model B 1905 года выпуска, за который выложили 488 000 долларов. Торги по всем машинам закрылись в 10:00, а за право обладать такими транспортными средствами соревновались 500 желающих, прибывшие со всего мира.

 

В пресс-центре музея сообщили, что Хартог увлекся автомобилями еще в детские годы, а его отец был видным предпринимателем и мог себе позволить менять автомобили. После смерти коллекционера музеем начала руководить его сестра, но из-за возраста она не смогла заниматься музеем, потому и выставила ее на продажу.

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