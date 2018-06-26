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Воронежец рассказал о заправочных аферистах на трассе М-4 «Дон»

Сегодня, 10:16

На страницах городских сообществ Воронежа в социальных сетях появилась информация о заправочных мошенниках на трассе М-4 «Дон», с которыми столкнулся один воронежец. Мужчина отметил, что теперь аферисты работают за автозаправках и просят деньги на бензин.

Воронежец рассказал в интернете о заправочных аферистах на трассе М-4 «Дон». Сначала воронежский автолюбитель столкнулся со злоумышленником в 30 км от Москвы, позже в Тульской области встретил мужчину, который сообщил, что у него кончилось топливо.

По словам воронежца, злоумышленник предлагал в залог якобы севший мобильный телефон с целью получить 2 000 рублей на бензин. Мошенник сообщил, что приехал из Украины, но акцента в его говоре не наблюдалось.

Такая же ситуация повторилась и в Липецкой области. Активизацию мошенников связывают с началом сезона отпусков. Вероятно на каждой АЗС будут появляться неизвестные люди, рассказывать истории, что их обокрали и просить деньги на бензин.

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