Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

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Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой Mercedes-Benz S-Class 2015 года. Основным плюсом иномарки, по мнению стритрейсерши, выступает тот факт, что автомобиль принадлежал только одному хозяину.

В своем профиле в социальной сети Instagram Мара Багдасарян обнародовала объявление о продаже своего двухдверного Mercedes-Benz S-Class. Иномарку выпустили в 2015 году, а ее пробег достигает отметки в 47 000 км. В объявлении указывается, что гонщица срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей. Также названы контакты менеджера, который примет все звонки.

Весной 2016 года Мара Багдасарян лишилась водительского удостоверения из-за гонок на Mercedes-Benz G-Class с полицейской машиной. Через год стритрейсерша снова села руль. Согласно решению суда, нарушительнице выписали штраф в размере 15 000 рублей.

В мае 2018 года Мара Багдасарян, лишенная прав пожизненно, решила обжаловать судебное решение. Но Дорогомиловский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство девушки.