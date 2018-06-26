VistaNews.ru


Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Сегодня, 08:27

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой Mercedes-Benz S-Class 2015 года. Основным плюсом иномарки, по мнению стритрейсерши, выступает тот факт, что автомобиль принадлежал только одному хозяину.

В своем профиле в социальной сети Instagram Мара Багдасарян обнародовала объявление о продаже своего двухдверного Mercedes-Benz S-Class. Иномарку выпустили в 2015 году, а ее пробег достигает отметки в 47 000 км. В объявлении указывается, что гонщица срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей. Также названы контакты менеджера, который примет все звонки.

Весной 2016 года Мара Багдасарян лишилась водительского удостоверения из-за гонок на Mercedes-Benz G-Class с полицейской машиной. Через год стритрейсерша снова села руль. Согласно решению суда, нарушительнице выписали штраф в размере 15 000 рублей.

 

 

В мае 2018 года Мара Багдасарян, лишенная прав пожизненно, решила обжаловать судебное решение. Но Дорогомиловский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство девушки.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Фото водительского удостоверения Багдасарян опубликовано в Сети

Лишенная пожизненно прав Мара Багдасарян задержана за рулем в Москве

Мара Багдасарян снова села за руль без прав и получила 15 тысяч штрафа

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

Рекомендуем