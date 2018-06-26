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В России появился внедорожник Jeep Grand Cherokee Trailhawk за 3 млн рублей

Сегодня, 09:00

Автокомпания Jeep объявила о начале продаж нового внедорожника Grand Cherokee Trailhawk. Цены на новинку стартуют от 3 миллионов 760 тысяч рублей.

Новая топ-версия внедорожника отличается от обычной новой радиаторной решеткой, уникальными покрышками Goodyear Adventure на 18 дюймов, красными буксировочными крюками, которые расположились спереди вездехода, к тому же появилась антибликовая наклейка на капоте.

В интерьере Jeep Grand Cherokee Trailhawk присутствуют красные элементы, отделано все кожей черного цвета с вставками из замши. Отслеживает глубину работы подвески система Uconnect с экраном на 8,4 дюйма.

 

Пневмоподвеску Quadra-Lift разработали специально для Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Ездит новинка на 3,6-литровом двигателе с мощностью на 286 лошадиных сил, который работает вместе с 8-ступенчатым автоматом.

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