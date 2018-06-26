Эксперты назвали самые популярные сегменты автомобилей в России за май

Сегодня, 08:45

Специалисты «АВТОСТАТ» исследовали продажи на авторынке России, который в прошлом месяце показал прирост в 17,8% до 137 200 единиц.

Все сегменты авторынка России в прошлом месяце показали прирост. Возглавляют ТОП-3 российских сегмента автомобили SUV. В мае кроссоверы и внедорожники показали прирост в 26% до 58 800 единиц, что позволило занять 42,8% авторынка. Наибольший уровень продаж в данном сегменте наблюдается у Hyundai Creta, спрос на который вырос на 37% до 5 759 авто.

Второе место в рейтинге занял сегмент В, продажи которого в мае выросли на 9,8% до 52 200 единиц, что позволило занять 38,1% рынка. Самой популярной моделью оказалась KIA Rio, благодаря приросту в 9,6% до 8 857 авто.

Замыкает ТОП-3 сегмента в мае автомобили С, которые заняли 6,7% авторынка России. В прошлом месяце спрос на данный тип транспорта вырос на 0,5% до 9 100 авто. Самой продаваемой моделью оказалась Skoda Octavia, которая показала прирост в 14,6% до 2 002 единиц.