Легендарный Land Rover Defender Джеймса Бонда продадут на аукционе

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«Заряженный» внедорожник Land Rover Defender, замеченный в фильмах о Джеймсе Бонде с наименованием «Спектр», стал лотом аукционного дома Bonhamns. Торги проведут в скором времени, а за автомобиль хотят выручить от 292 000 до 331 000 долларов.

Общий тираж выпуска спецсерии внедорожника достигает 10 экземпляров, а над его разработкой трудились инженеры Jaguar Land Rover Special Vehicle Operations и тюнинговой компании Bowler. Большинство автомобилей предназначалось для рекламы премиального бренда. Но выставленный на продажу Land Rover Defender был снят в фильме.

Особая модификация автомобиля обзавелась громадными колесными дисками размером 37 дюймов, спортивными амортизаторами Bilstein, креслами Recaro и специальной защитной конструкцией. Под капот машина получила модернизированный 187-сильный дизельный агрегат.

Раньше на аукционе продавали британский спорткар Aston Martin DB5, который можно было увидеть в еще одной кинокартине о суперагенте «Золотой глаз». Авто увидело свет в 1965 году и на нем в киноленте ездил актер Пирс Броснан. В 2001 году бизнесмен Макс Рид стал обладателем данного спорткара за 200 000 долларов.