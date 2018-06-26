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В сети появилось видео с «семеркой», которую буквально «напичкали» колонками. Только на одной двери можно насчитать 20 больших и 24 маленькие колонки.

В Воронеже на видео засняли «Жигуль»-сабвуфер. Ролик опубликовал житель Воронежа Антон Сердюков в своем Instagram. По его словам, машину готовят к участию на соревнованиях по автозвуку. Местные уже негативно приняли эту «семерку», потому что звук из нее выходит нереально громкий, причем саму музыку даже не слышно, а когда автомобиль едет с включенными колонками, в домах дрожат стекла.

Пользователи социальной сети активно обсуждают «Жигуль»-сабвуфер, причем не в пользу владельца. Ведь если он будет часто ездить с этими колонками, водитель, а также пассажиры могут оглохнуть.