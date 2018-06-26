VistaNews.ru


В Воронеже на видео засняли «Жигуль»-сабвуфер

Сегодня, 07:37

В сети появилось видео с «семеркой», которую буквально «напичкали» колонками. Только на одной двери можно насчитать 20 больших и 24 маленькие колонки.

В Воронеже на видео засняли «Жигуль»-сабвуфер. Ролик опубликовал житель Воронежа Антон Сердюков в своем Instagram. По его словам, машину готовят к участию на соревнованиях по автозвуку. Местные уже негативно приняли эту «семерку», потому что звук из нее выходит нереально громкий, причем саму музыку даже не слышно, а когда автомобиль едет с включенными колонками, в домах дрожат стекла. 

 

Пользователи социальной сети активно обсуждают «Жигуль»-сабвуфер, причем не в пользу владельца. Ведь если он будет часто ездить с этими колонками, водитель, а также пассажиры могут оглохнуть.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Воронежцев удивил чудом едущий автомобиль без колеса

В Воронеже на видео сняли "скорую", застрявшую во дворе в снегу

По Воронежу разъезжала карета «скорой» с оторванной дверью

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

«Тайна раскрыта»: Туристов на перевале Дятлова убил Уральский «гуманоид Алёша»

Оказывается, что крошечный инопланетянин настоящий долгожитель. Впервые его...

Рекомендуем