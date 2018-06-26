В Воронеже полуобнаженные девушки сделали отличную рекламу ВАЗ-2101

Сегодня, 08:00

Недавно в Воронеже прошли соревнования по автозвуку. Но все внимание было приковано не к автомобилям, а к пяти симпатичным полуобнаженным девушкам.

Loud Fest, так называется это мероприятие, собрало немало участников и зрителей. На конкурсе было представлено немало разнообразных машин, но все внимание забрала «Копейка», возле которой позировали пять полуобнаженных девушек.

Очевидцы шутили, что если бы была такая реклама ВАЗ-2101 в СССР, то спрос на нее не заканчивался бы, и что только воронежские девушки в силах поднять отечественный автопром. Напомним, что в первом этапе Loud Fest приняло участие 117 человек из разных регионов России.