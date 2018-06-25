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В Ростовской области перестал дорожать бензин

Сегодня, 18:35

Стоимость бензина в Ростовской области не меняется с прошлой недели. На это обращает внимание Ростовстат.

Майское подорожание топлива в России стало одной из самых острых тем в стране, когда стоимость горючего за короткий срок выросла на 5,6%. Ростовская область вошла в тройку регионов Юга России с самым заметным подорожанием бензина и дизтоплива. Также в этой тройке оказались Симферополь и Севастополь. На фоне ситуации россияне обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием снизить стоимость горючего. Глава государства пообещал разобраться в вопросе.

По данным Ростовстата, в середине июня в Ростовской области перестал дорожать бензин. Однако это не сильно утешает жителей региона, так как на фоне подорожания топлива выросли цены на продукты, и данный рост будет продолжаться и дальше. Специалисты спешат успокоить ростовчан, поясняя, что подорожание продуктов будет незначительным и малозаметным до сентября, так как ожидается сезонное снижение стоимости фруктов и овощей.

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