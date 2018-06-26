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Lifan завоюет авторынок Китая дешевыми электрокарами

Сегодня, 06:00

Китайцы уже вывели на внутренний рынок седан Lifan 650EV, основанный на модели Solano. Стоимость машины без учета субсидий составляет 1,6 млн рублей. Автомобиль имеет функцию быстрой зарядки и позволяет экономить на топливе.

Продажи седана Lifan 650EV стартовали в КНР под девизом «Электрокар может позволить себе каждый». Новинка предлагается китайцам за 168 900 юаней (1,6 млн рублей). При государственном субсидировании стоимость автомобиля снижается до 79 900 юаней (774 000 рублей).

Новый Lifan 650EV получил стильный экстерьер и запас хода в 305 км. Емкость аккумулятора автомобиля составляет 41 кв/ч. Получасовая зарядка позволяет наполнить батарею энергией на 80%. 1 км пробега на седане обходится в 8 фыней (порядка 70 копеек).

В ближайшее время китайцы намерены электрифицировать минивэн Lifan М7 и паркетник Myway. Оба транспортных средства должны получить доступные ценники.

 

Напомним, в 2015 году дебютировал флагманский Lifan 820, но машина до сих пор не вышла на рынок вопреки обещаниям производителя. Автомобиль оснащен 190-сильным агрегатом. Запас хода транспортного средства составляет 400 км. Порог скорости электрокара обозначен на отметке в 150 км/ч.

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