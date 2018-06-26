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В сети рассекретили салон нового седана Chery Arizzo GX

Сегодня, 05:00

В рамках международного автосалона в Пекине весной нынешнего года разработчики из Chery показали внешность седана Chery Arizzo GX. Теперь в китайских СМИ появились первые фото салона долгожданной новинки.

Интерьер нового Chery Arizzo GX будет иметь много общего с салонами других современных моделей Chery, унаследовав фирменный язык дизайна. Традиционно для Китая «четырехдверку» оборудуют огромным дисплеем мультимедийной системы, а также цветным экраном бортового компьютера.

Новый седан получит под капот 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который способен генерировать 147 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступит вариатор CVT либо 5-диапазонная «механика».

 

 

Напомним, что Chery Arizzo GX построен на шасси M1X, которое создано в сотрудничестве с инженерами британской Jaguar Land Rover. Дизайн экстерьера имеет много общего с флагманским внедорожником Chery Tiggo 8.

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