В сети рассекретили салон нового седана Chery Arizzo GX

Сегодня, 05:00

В рамках международного автосалона в Пекине весной нынешнего года разработчики из Chery показали внешность седана Chery Arizzo GX. Теперь в китайских СМИ появились первые фото салона долгожданной новинки.

Интерьер нового Chery Arizzo GX будет иметь много общего с салонами других современных моделей Chery, унаследовав фирменный язык дизайна. Традиционно для Китая «четырехдверку» оборудуют огромным дисплеем мультимедийной системы, а также цветным экраном бортового компьютера.

Новый седан получит под капот 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который способен генерировать 147 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступит вариатор CVT либо 5-диапазонная «механика».

Напомним, что Chery Arizzo GX построен на шасси M1X, которое создано в сотрудничестве с инженерами британской Jaguar Land Rover. Дизайн экстерьера имеет много общего с флагманским внедорожником Chery Tiggo 8.