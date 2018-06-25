В Подмосковье торговцы организовали «рыбный рынок» в автомобиле

Сегодня, 17:00

Жители Пушкино решили заработать на продаже скумбрии холодного копчения прямо из багажника легковушки. «Бизнесменов» не смутила аномальная жара, и то, что горожанам нужны холодные напитки и мороженое.

Жители Подмосковного Пушкино «прославились» на весь интернет благодаря своей «предприимчивости». Местные торговцы организовали «рыбный рынок» прямо в автомобиле. Горожане не придумали ничего лучше, чем продавать в жару копченую рыбу из багажника без какого-либо охлаждения.

Уточним, что бизнесмены-неудачники предлагали горожанам скумбрию, селедку и другую рыбу. По словам торговцев, их продукция очень вкусна, а для крупных клиентов есть возможность оформления предзаказа.

Горожане запечатлели горе-бизнесменов, и показали их «рыбный рынок» на колесах в интернете. Пользователи соцсетей высмеяли и осудили соотечественников за такую торговлю. Кто-то написал в комментариях, что рыбой, продаваемой на жаре, можно отравиться.

Другой пользователь интернета отметил, что на фото нет желающих приобрести копченую скумбрию, и это значит, что люди осознают опасность таких продуктов в отличие от тех, кто пытался их продать. Также жители Подмосковья заявили о готовности обратиться в соответствующие органы, чтобы привлечь торговцев к ответственности.