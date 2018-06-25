В Подмосковье продают роскошную «Ниву» с салоном как у Bentley

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Житель Московской области продаёт внедорожник LADA 4x4 Urban c роскошным кожаным салоном. Стоимость 9-летнего автомобиля почти втрое превышает ценник нового.

Объявление о продаже доработанного внедорожника «Нива» было опубликовано на портале «Юла.ру». В описании сказано, что 4x4 Urban оснащён 1,7-литровым мотором с отдачей в 83 лошадиные силы и механической КПП. Пробег машины составляет 117 000 километров.

Автомобиль подвергался тюнингу, в ходе которого получил салон, отделанный коричневой кожей, мультимедийный комплекс и люк на крыше. В целом оформление интерьера LADA 4x4 напоминает Bentley Continental. Уточняется, что все доработки были официально зарегистрированы. За роскошную «Ниву» с салоном как у Bentley житель Подмосковья рассчитывает выручить 1 500 000 рублей, тогда как новая LADA 4x4 Urban в трёхдверном кузове стоит 556 800 рублей.

Владелец машины отметил, что у него имеются также трансмиссия и двигатель от Mercedes, которые он собирался установить, но не успел, поскольку вынужден срочно продавать автомобиль. К сожалению, хозяин авто не указал причину продажи, но отметил, что готов к любым проверкам.