Koenigsegg показал первый тизер будущего преемника гиперкара Agera RS

Сегодня, 16:45

Шведская компания Koenigsegg собирается представить в будущем году новый гиперкар, тизер которого был показан в Мельбурне в ходе открытия дилерского центра. Ожидается, что презентация новинки пройдёт на Женевском автосалоне.

Шведы анонсировали новый автомобиль в Австрии, показав первое тизерное изображение на заключении договора с автосалоном Lorbek Luxury Cars. Новинка должна заменить Koenigsegg Agera RS. Отметим, что на сегодняшний день модельная линейка автопроизводителя включает два суперкара: Agera RS и Regera.

Судя по тизеру, новый гиперкар будет непохож на существующие модели. В частности, он отличается другой задней частью и модернизированным антикрылом. Напомним, этой весной стало известно о прекращении выпуска Koenigsegg Agera RS, установившего несколько мировых рекордов скорости. Всего было собрано 25 таких автомобилей.

Гиперкар, дебютировавший в Женеве в 2015 году, оснащается 5,0-литровым твин-турбо двигателем V8, который выдаёт с пакетом 1MW внушительные 1 360 лошадиных сил. Максимальная скорость модели – 450 км/ч.