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Россияне активно скупают «футбольный» внедорожник УАЗ «Патриот»

Сегодня, 07:00

Ранее представленный УАЗ «Патриот» в версии, посвященной ЧМ-2018 в России, собирает предзаказы. На данный момент у дилеров имеется порядка трех сотен заявок на «футбольный» внедорожник.

УАЗ «Патриот», посвященный Чемпионату Мира по футболу в России, доступен в стране по предзаказу, и предлагается по цене в 995 000 рублей. В течение июня текущего года «футбольный» внедорожник можно приобрести со скидкой до 70 000 рублей. По словам представителей Ульяновского автозавода, новинка была тепло встречена потребителем.

 

 

 

Также представители УАЗ отмечают, что экспедиционная версия внедорожника стоимостью 1 039 990 рублей собирает заказы еще активнее. На данный момент спрос нее превышает предложение. Изначально экспедиционный УАЗ «Патриот» был популярен в оранжевом цвете, но позже клиенты стали активно заказывать и зеленый внедорожник. Спецверсия машины продается в России с конца мая.

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