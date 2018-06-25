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На основных улицах Воронежа появятся 12 «умных остановок»‍ с зарядкой и Wi-Fi

Сегодня, 16:12

В мэрии Воронежа рассматривают проект по модернизации остановочных павильонов с применением инновационных технологий. Всего в городе должно появиться 12 «умных» остановок.

Новые остановки будут оборудованы картой со схемой движения городского транспорта, освещением, терминалами для покупки билетов, электронным табло, камерами системы «Безопасный город» USB-подзарядкой и бесплатным Wi-Fi.

В плане архитектуры павильон объединим классический стиль и хай-тек, благодаря чему конструкции органично впишутся не только в исторический центр, но и в новых микрорайонах. Об этом сообщила Людмила Подшивалова, глава управления главного архитектора.

Новые остановки появятся на улицах Брусилова, Димитрова, Кольцовской, Ленина, Платонова и Плехановской. Не исключено, что позднее их установят и на других улицах, если «умные» остановки хорошо себя зарекомендуют. Что касается киосков на остановках, чиновники потребуют, чтобы их дизайн сочетался с новыми павильонами.

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