Datsun анонсировал в России новый хэтчбек для активных людей

Сегодня, 15:47

Компания Datsun сообщила, что собирается выпустить новую пятидверную модель, предназначенную для тех, кто предпочитает активный отдых. При создании автомобиля учитывались пожелания российских автолюбителей.

Японский автопроизводитель выпустит новинку под следующим слоганом: «Больше, чем просто хэтчбек. Ярче, чем автомобиль для города». К сожалению, какие-либо подробности о машине не приводятся.

В настоящее время Datsun уже предлагает один хэтчбек в России – mi-DO. В исполнении с механической КПП он стоит 536 000 рублей, а в «топовой» комплектации с автоматической трансмиссией за него просят 673 000 рублей. Автомобиль доступен с 1,6-литровым бензиновым двигателем, который может выдавать 83 или 106 лошадиных сил.

По данным агентства «АВТОСТАТ», с января по май россияне купили 7 399 машин Datsun, что соответствует падению на 18%. Бестселлером марки является седан on-DO стоимостью от 461 000 рублей. Эта модель входит в ТОП-5 самых доступных иномарок на российском авторынке.