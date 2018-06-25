Спортивный Audi RS Q8 получится мощнее 650-сильного Lamborghini Urus

Сегодня, 14:00

Стало известно, что «заряженный» кроссовер Audi RS Q8 будет мощнее 650-сильного Lamborghini Urus. Немецкая новинка получит от Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo гибридную установку, способную генерировать 680 л. с.

В распоряжении издания Autocar оказались шпионские снимки RS-модификации флагманского кроссовера от Audi, а также свежие подробности о новинке. Автомобиль оснастят установкой от немецкого Porsche Panamera E-Hybrid Sport Turismo, которая включает в себя 4,0-литровый агрегат V8 и электродвигатель. В сумме производительность двигателей достигает 680 л. с. при 850 Нм.

Новинка не только окажется более производительной по сравнению с Lamborghini Urus, но и станет самым мощным товарным автомобилем в истории компании. Кроссовер Audi RS Q8 обойдёт даже суперкар R8 V10 Plus с 610 «лошадками» под капотом.

Ожидается, что «заряженный» SUV будет отличаться от обычной модели модернизированной подвеской, более эффективными тормозами и улучшенной выпускной системой. Audi RS Q8 будет бороться за покупателей с Mercedes-Benz GLE 63 Coupe, BMW X6 M и Range Rover Sport SVR.