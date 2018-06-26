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Россиян подразнили новыми кроссоверами Chery Tiggо 4 и Tiggо 7

Сегодня, 04:00

В России продолжается ЧМ-2018 по футболу, по случаю чего китайцы решили показать жителям страны новые кроссоверы Chery Tiggо 4 и Chery Tiggо 7. Позже они появятся в РФ, а пока производитель провел в стране небольшой автопробег с их участием в честь футбольного мероприятия.

Дебют компактного кроссовера Chery Tiggо 4 в России ожидается осенью нынешнего года. Модель Tiggо 7 должна быть представлена отечественному потребителю в конце нынешнего или в начале следующего года.

Кроссовер Chery Tiggо 4 с прошлого года в Китае продается как Tiggо 5x. На внутреннем рынке машина доступна с 1,5-литровым турбированным агрегатом производительностью 147 л.с., а также с атмосферной силовой установкой 2.0 отдачей 122 л.с. Для первого агрегата предусмотрены МКПП или вариатор, а второй двигатель комплектуется МКПП и РКПП с двойным сцеплением.

 

 

Продажи кроссовера Chery Tiggо 7 в КНР также начались в прошлом году. Автомобиль получил более солидную и премиальную внешность по сравнению с Tiggо 4, но полностью перенял силовую линейку от «четверки». Как будут оснащены, и по какой цене станут доступны новые кроссоверы в России, пока не сообщается.

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