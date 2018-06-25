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Пермский аэропорт купит внедорожник Toyota за 3,5 млн рублей

Сегодня, 12:57

Административно-управленческий персонал аэропорта Перми раньше передвигался на Toyota Camry. Сейчас же решили приобрести новый внедорожник и даже составили заявку.

На покупку нового автомобиля выделили 3,5 миллиона рублей. Пока еще неизвестно, какой автомобиль аэропорт собирается приобрести, но руководство заявило, что он должен быть марки Toyota. Внедорожник должен быть черного цвета как снаружи, так и изнутри, с полным приводом, пятью дверями, длина его должна составлять 4,8 метра, мощность двигателя не меньше 245 лошадиных сил.

Автомобиль должен быть в комплектации «Элеганс». Выбрать продавца внедорожника должны до 10 июля.

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