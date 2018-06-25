Электрокары Tesla оказались менее экологичными, чем автомобили на бензине

Сегодня, 15:12

Исследование, проведённое специалистами фирмы Engaged Tracking, позволило выявить, что электрокары Tesla не являются экологичнее автомобилей с традиционными бензиновыми моторами.

Компания Engaged Tracking занимается проверкой экологичности автомобилей для потенциальных инвесторов. После изучения машин Tesla, которые приводятся в движение электромотором и используют переменный ток, эксперты пришли к выводу, что парниковые газы, выделяемые при производстве таких электрокаров, вредят экологии сильнее, чем выхлопы бензинового или дизельного авто.

Отмечается, что подобные проблемы существуют и у других автопроизводителей. Например, выпуск BMW i3 наносит окружающей среде уроне не меньше, чем машины с ДВС. Согласно подсчётам специалистов Engaged Tracking, на каждую Tesla Model S ежегодно приходится 1,5 тонны оксида углерода. Для BMW i3 данный показатель равен 1,3 тонны, что на 15% меньше по сравнению с Tesla.

Напомним, недавно Илон Маск заявил о реорганизации компании Tesla, в связи с чем планируется уволить свыше 4 000 сотрудников.