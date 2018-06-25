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Воронежец предложил отремонтировать дороги при помощи слона и биткоинов

Вчера, 23:00

В одном из воронежских пабликов горожане обсудили, какие проблемы столицы Черноземья нужно исправить в первую очередь. Чаще всего воронежцы отмечали плохое состояние дорог.

«Если бы вы стали мэром Воронежа, то чтобы вы сделали первым делом?» - спросил один из местных жителей. Многие пожаловались на дороги, причём не только на проезжую часть, но на тротуары.
Один из пользователей предложил необычный способ найти средства на ремонт дорог. Мужчина ответил, что приобрёл бы слона и сдавал бы его в прокат в соседние области, а вырученные средства вкладывал бы в биткоин. По словам воронежца, уже через пять лет выручки хватило бы на ремонт дорог во всём регионе.
Пост собрал немало других шуточных комментариев: «Поработила бы людишек», «Крузак купил бы. Дешевле, чем дороги вам делать».
Также воронежцы выразили желание сменить состав городской администрации, отремонтировать больницы, школы и здания в центре города, поднять "Факел", помочь ветеранам и инвалидам.

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