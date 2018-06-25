Производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller началось в Калуге

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Новые фургоны Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller сегодня станут на конвейер в Калуге, на мощностях «ПСМА Рус». Данная информация озвучена пресс-центром предприятия.

Выпуск моделей Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller будет налажен в версиях Business Lounge и Business VIP. Уже сейчас в России открыт предзаказ на обе комплектации. При этом с апреля оба фургона собираются в РФ в версии Feel/Active.

Основой для французских микроавтобусов послужила платформа EMP2. Длина кузова новинок составляет до 5 309 мм, и зависит от комплектации. Модели Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в версиях Business Lounge и Business VIP примечательны разнообразием конфигурации их интерьера. А потому, из них можно сделать как комфортабельные микроавтобусы, так и передвижные офисы.

Сборки Business VIP/Business Lounge обеспечивают фургонам Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller кожаные кресла с электрическими регулировками и поддержкой поясницы, дополнительную шумоизоляцию мотора и в салоне. Оба автомобиля оснащаются 2-литровой силовой установкой семейства Blue HDi. Ее производительность равна 150 л.с. Для агрегата предусмотрена АКПП EAT6. Стоимость самого доступного фургона составляет 2 799 900 рублей.