VistaNews.ru


Производство Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller началось в Калуге

Сегодня, 13:28

Новые фургоны Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller сегодня станут на конвейер в Калуге, на мощностях «ПСМА Рус». Данная информация озвучена пресс-центром предприятия.

Выпуск моделей Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller будет налажен в версиях Business Lounge и Business VIP. Уже сейчас в России открыт предзаказ на обе комплектации. При этом с апреля оба фургона собираются в РФ в версии Feel/Active.

Основой для французских микроавтобусов послужила платформа EMP2. Длина кузова новинок составляет до 5 309 мм, и зависит от комплектации. Модели Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller в версиях Business Lounge и Business VIP примечательны разнообразием конфигурации их интерьера. А потому, из них можно сделать как комфортабельные микроавтобусы, так и передвижные офисы.

 

 

Сборки Business VIP/Business Lounge обеспечивают фургонам Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller кожаные кресла с электрическими регулировками и поддержкой поясницы, дополнительную шумоизоляцию мотора и в салоне. Оба автомобиля оснащаются 2-литровой силовой установкой семейства Blue HDi. Ее производительность равна 150 л.с. Для агрегата предусмотрена АКПП EAT6. Стоимость самого доступного фургона составляет 2 799 900 рублей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Калуге «ПСМА Рус» начал сборку топовых фургонов Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer

PSA ориентирует российское производство на сегмент LCV

Журналисты рассказали о сборке Citroen Jumpy и Peugeot Expert в России

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

Рекомендуем