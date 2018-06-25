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В Красноярске для Универсиады набирают 500 водителей на зарплату от 30 000 рублей

Вчера, 22:00

В Красноярске требуются 500 водителей для работы на Универсиаде. Уже поступило 174 заявки.

Универсиада будет проводиться в 2019 году с 2 по 19 марта. В Красноярск приедут много спортсменов и гостей, поэтому водители очень востребованы. Необходимо набрать 500 человек, чтобы обеспечивать нормальное движение во время мероприятия. 

Требования на должность достаточно серьезные. Необходимо иметь права категории В и водительский стаж не менее 3 лет, быть прописанным в Красноярске, возраст от 23 до 45 лет, знать английский язык не ниже уровня intermediate, обязательным условием является отсутствие ДТП и лишений прав с 2015 года. Работодатели предлагают зарплату в 30 тысяч рублей.

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