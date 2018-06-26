Опубликован ТОП-5 необычных версий внедорожника LADA «Нива»

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За 40 лет с момента начала производства LADA «Нива» модель стала культовой получила множество модификаций. Эксперты рассказали о пяти самых необычных версиях внедорожника.

Первое место специалисты отдали бронированной модификации «Бронто», которая получила литые диски и дополнительные полезные функции. Стоимость такого автомобиля составляет минимум 355 000 рублей.

Второе место заполучил ВАЗ-2329, который переделали в пикап. Тюнинговый вариант исполнения культового внедорожника обойдётся минимум в 370 000 рублей.

Плавающий вездеход «Бронто Марш» расположился на третьей строчке. Машина получила огромные колёса с шинами сверхнизкого давления, что позволяет ей пересекать небольшие водоёмы. Купить такой внедорожник можно за 500 000 рублей.

Далее следует служебный автомобиль «Лаура», который получил ряд бронированных элементов. Такая модификация получила ценник всего в 245 000 рублей. Последнее место рейтинга заняла LADA «Нива» 2010, которая обойдётся в 450 000 рублей.