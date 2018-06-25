VistaNews.ru


Снижение акцизов в России остановит рост стоимости бензина

Сегодня, 11:03

Россияне обеспокоены перспективой повышения стоимости бензина, и журналисты решили поинтересоваться у экспертов, есть ли выход из положения.

По словам Сергея Жаворонкова, старшего эксперта Института экономической политики им. Гайдара, в России применяются высокие налоги как на добычу, так и на переработку нефтепродуктов. Поэтому, пока дорожает нефть, будет дорожать и топливо на внутреннем рынке.

Господин Жаворонков отметил что уже сейчас правительство России делает шаги для предотвращения дальнейшего подорожания бензина в стране. К примеру, власти снижают акцизы на топливо, и эксперт уверен, что это позволит уменьшить стоимость горючего. При этом специалист подчеркивает, что полная отмена акцизов невозможна, так как они существенно пополняют бюджет.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Минфин РФ пока не видит необходимости в снижении акцизов на топливо

Цены на бензин в России достигли исторического максимума

Россияне продолжают бастовать из-за ценников на бензин

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Рекомендуем