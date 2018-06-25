Снижение акцизов в России остановит рост стоимости бензина

Сегодня, 11:03

Россияне обеспокоены перспективой повышения стоимости бензина, и журналисты решили поинтересоваться у экспертов, есть ли выход из положения.

По словам Сергея Жаворонкова, старшего эксперта Института экономической политики им. Гайдара, в России применяются высокие налоги как на добычу, так и на переработку нефтепродуктов. Поэтому, пока дорожает нефть, будет дорожать и топливо на внутреннем рынке.

Господин Жаворонков отметил что уже сейчас правительство России делает шаги для предотвращения дальнейшего подорожания бензина в стране. К примеру, власти снижают акцизы на топливо, и эксперт уверен, что это позволит уменьшить стоимость горючего. При этом специалист подчеркивает, что полная отмена акцизов невозможна, так как они существенно пополняют бюджет.