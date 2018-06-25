Эксперты называл ТОП-5 правил безопасного вождения авто в жару

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Синоптики обещают скорое повышение температуры воздуха в России, в связи с чем эксперты решили напомнить водителям о правилах, которые позволят обезопасить их от жары во время вождения.

Первое, о чем специалисты напомнили в ТОП-5, это проветривание. Салон автомобиля обязательно должен быть проветрен в жаркую погоду, а не охлажден кондиционером. Дело в том, что закрытая машина может нагреваться внутри до 60 градусов, если стоит под солнечными лучами, и материалы интерьера под воздействием жара выделяют токсины, опасные для здоровья.

Машина должна быть чистой. Эксперты поясняют, что отполированная краска кузова, независимо от цвета, неплохо отражает тепловое излучение. Но если на кузове есть грязь и пыль, они выступают как губка для излучения, которое быстро нагреет автомобиль.

На третьем месте в ТОП-5 стоит заглушенный в пробке двигатель. В жаркую погоду, стоящий в заторе автомобиль, не имеет охлаждения встречными воздушными потоками. Это грозит перегревом мотора.

Для вождения нужны солнцезащитные очки. Они позволят сохранить водителю видимость дороги, когда солнечные лучи направлены ему прямо в лицо.

Эксперты также напоминают, что асфальт в жару может покрываться маслянистой пленкой. Это делает дорогу скользкой. Также специалисты указывают на необходимость следить за здоровьем, ведь на жаре организм быстрее утомляется, теряется реакция, растет давление и так далее.