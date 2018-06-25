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Электрический болид Volkswagen I.D. Pikes Peak обновил рекорд на Пайкс-Пике

Сегодня, 10:34

Компания Volkswagen приняла участие в гонке по подъёму на гору Пайкс Пик, выведя на трек новый электрический суперкар Volkswagen I.D. Pikes Peak. Примечательно, что новому болиду удалось побить рекорд предшественника.

Согласно данным мировых спортивных изданий, за рулём нового электрического болида Volkswagen I.D. Pikes Peak находился опытный пилот Ромен Дюма, который побил рекорд Себастьяна Леба.

Отмечается, что пройти 19 990-метровую трассу новый Volkswagen I.D. Pikes Peak смог за 7 минут и 57,148 секунды. Старт гонки пришлось отложить на 40 минут, так как предыдущий гонщик попал в аварию.

 

Ромен Дюма отметил, что погодные условия не были идеальными для гонки – на трассе образовался сильный туман, а синоптики прогнозировали дождь. Гонщик отметил, что более сухая погода смогла бы улучшить показатели заезда.

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