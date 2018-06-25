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На рынок выходит «чёрный» кроссовер SsangYong Tivoli в спецверсии Black Edition‍

Сегодня, 10:49

Разработчики из компании SsangYong представили кроссовер SsangYong Tivoli в специальной версии Black Edition. Новинка доступна для покупки в Южной Корее и Италии по цене в 21 250 евро, что эквивалентно 1 560 000 рублей.

Новый SsangYong Tivoli Black Edition входит в особую линейку K Collection, которая предложена только корейским и итальянским покупателям. Разработчики отметили, что серия к концу года пополнится ещё двумя моделями, о которых пока нет информации.

От базового SsangYong Tivoli новый Black Edition отличается чёрными элементами интерьера, а также новым цветом кузова Black Space. Новинка оснащена хромированными элементами экстерьера.

 

 

 

«Чёрный» SsangYong Tivoli Black Edition приводится в движение двумя моторами объёмом в 1,6 литра. Бензиновая установка генерирует 128 лошадиных сил, а отдача «турбодизеля» составляет 115 «лошадок».

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