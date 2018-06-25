VistaNews.ru


Эксперты объяснили, почему нельзя заправлять машины 92-м бензином

Сегодня, 09:48

Многие автомобилисты заправляются 92-м бензином вместо 95-го. И все для того, чтобы хоть немного сэкономить. Но есть ли смысл в такой экономии?

Эксперты решили объяснить, почему нельзя заправлять машины 92-м бензином. Разница в цене между 92-м и 95-м составляет всего 3 рубля. Но экономить таким способ нельзя, иначе серьезных проблем с двигателем не избежать. В 92-м октановое число ниже, и поэтому воспламеняется раньше. В следствие этого происходит детонация, которую можно узнать по характерному металлическому дребезжанию.

Сейчас большинство производителей выпускает машины с двигателями, которые предназначены для бензина не ниже 95-го. Почему же не сделать такой мотор, который можно использовать с 92-м? Потому что при использовании 95-го выброс вредных веществ существенно ниже, что не так сильно вредит экологии.

Но все же на некоторых автомобилях есть возможность использовать 92-ой. Так, если степень сжатия ниже 10,5, то можно смело использовать и 92-ой, и 95-й. А если же выше, то о 92-м и думать не стоит.

Если использовать 92-й бензин на автомобилях с высокой степенью сжатия, то капитальный ремонт двигателя не заставит себя ждать. Тем более из строя может выйти катализатор, из-за чего двигатель изнашивается быстрее в 2-3 раза.

Отсюда и вывод, что пытаясь сэкономить на топливе, автомобилистам за ремонт двигателя приходится выкладывать в несколько раз больше сэкономленной суммы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

"Газпром нефть" начала продажи бензина G-Drive с октановым числом 100

Бензин в складчину: Россияне нашли новый способ экономии на топливе

Эксперты рассказали, почему автомобили поворачивают передними колесами

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Мужчина телепортировался, растворившись в воздухе

Видео было снято два года назад, однако, только сейчас исследователи...

Трамп кинул в Меркель конфетами на саммите G7

Политолог Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал несколько интересных подробностей...

Зародыша снежного человека нашли в Аризоне

Группа путешественников из США бродили по лесу Аризоны, когда наткнулись на...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

Рекомендуем