Два исландских болельщика приехали в Ростов на внедорожнике «Нива»

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В Ростов-на-Дону на «Ниве» прибыли футбольные фанаты из Исландии. Они уже проехали на внедорожнике свыше 5 000 км. Болельщики отметили, что готовы проследовать за своей командой куда угодно, чтобы поддержать её.

Геттар Йонссон и Кристиан Хилмар Кьяртанссон поехали в масштабное путешествие на внедорожнике «Нива», который они выиграли в конкурсе, проведённом исландской туристической фирмой. Болельщики раскрасили машину в синий, красный и белый цвета своего национального флага.

Уже после первой поездки «Нива» сломалась, поэтому путешественники, собираясь на чемпионат, взяли с собой инструменты и запчасти на случай непредвиденных ситуаций. О своей поездке они рассказывают в Instagram, публикуя посты с хэштегом hmladan.

Исландцы успели побывать в Москве и Волгограде, где болели за свою сборную в матчах с Аргентиной и Нигерией. Теперь путешественники добрались до Ростова-на-Дону, чтобы посмотреть игру Исландия-Хорватия, которая пройдёт 26 июня.

Кьяртанссон и Йонссон поселились у местных жителей, которые предоставили им четырёхкомнатную квартиру в центре города. В Ростове болельщики пробудут до среды, 27 июня.