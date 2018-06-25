Skoda выпустит «убийцу» кроссоверов Hyundai Creta и Renault Duster

Сегодня, 12:04

Чешская марка Skoda вскоре презентует бюджетный кроссовер, который станет конкурентом для Hyundai Creta. Новинка появится в продаже уже в 2020 году.

Компания Skoda нацелилась на сегмент недорогих SUV и не намерена отставать в нём от корейских, французских и японских конкурентов. Помимо Hyundai Creta, новинке от Skoda придётся бороться за внимание покупателей с Renault Duster и Nissan Kicks.

Весной нынешнего года чехи показали публике битопливный шоу-кар Vision X, теперь настало время создать его серийное воплощение. Новый автомобиль компания планирует продавать в Индии, Бразилии, а также в России. При этом в РФ, скорее всего, локализируют сборку новинки.

Машину сконструируют на платформе MQB-A0-IN, представляющей собой более дешевую версию архитектуры MQB, применяемой на автомобилях концерна Volkswagen. Это же шасси используют на преемнике Rapid и новом бюджетном кроссовере марки Volkswagen.

Главной особенностью новинки от Skoda станет широкая моторная гамма, состоящая из бензиновых и дизельных агрегатов. Кроме того, не исключено, что автопроизводитель выпустит электрический вариант модели.