Обновленную модель Skoda Fabia оценили в 11 160 фунтов стерлингов

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В Великобритании начали принимать заказы на новую Skoda Fabia, «живые» продажи стартуют в сентябре. В базовом исполнении модель оценили в 11 160 фунтов стерлингов, что эквивалентно 942 776 рублей.

Самая доступная Skoda Fabia приводится в движение 1,0-литровым мотором MPI, выдающим 59 лошадиных сил. Этот же агрегат предложен в более мощном варианте с отдачей в 74 «лошадки».

«Топовые» модификации получили TSI в двух вариантах форсировки: 94 и 108 л. с. Для версии с последним двигателем можно заказать в качестве опции автоматическую трансмиссию DSG с двойным сцеплением.

Уже в начальной комплектации Skoda Fabia оснащается светодиодными головными фонарями и мультифункциональным компьютером. В следующей версии SE список оборудования дополнили противотуманные фары, 15-дюймовые легкосплавные диски Cygnus и электропривод для всех стекол.

Вариант SE L Estate получил 16-дюймовые диски Evora, навигатор Amundsen, освещение центральной консоли и передовую мультимедийную систему. «Топовая» Skoda Fabia Monte Carlo также обзавелась светодиодными задними фонарями, помощником для настройки головной оптики, систему мониторинга слепых зон, климат-контроль и особый пакет доработок дизайна.